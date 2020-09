Giornata rinoceronte, il Wwf: da nostro progetto nati 13 piccoli

In occasione della Giornata mondiale del rinoceronte, il Wwf ha annunciato la nascita di almeno 13 piccoli rinoceronti neri grazie a un progetto di reintroduzione in territori come il Sudafrica e il Malawi, dove erano scomparsi o a rischio. Oggi, anche grazie a progetti di questo tipo, in natura ci sono 5.500 rinoceronti, mentre solo 25 anni fa si contavano meno di 2.500 individui. E due dei nuovi nati nel 2020 sono i nipoti di quelli reintrodotti.