Gb, morta Aurora: fu la cavalla che guidò il corteo funebre della regina Elisabetta

A dare notizia dell'addio all'equino è stato il suo ex corpo di appartenenza, la Thames Valley Police, con un elogio funebre in piena regola.

Funerale di rango nel Regno Unito per Aurora , possente cavalla dal candido manto bianco, morta a 13 anni dopo un lungo e onorato servizio nelle fila della polizia inglese, culminato il 19 settembre 2022 con il ruolo guida in testa al corteo funebre della cosiddetta Long Walk: la processione delle esequie solenni celebrate in mondovisione per dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II , deceduta 96enne l'8 settembre di quello stesso anno dopo 7 decenni di regno.

Funerali d'alto rango per la cavalla reale Nell'elogio funebre la cavalla Aurora è descritta come "un gigante gentile, dalla natura docile, sempre pronta a fare un buon lavoro". E con una lunga e onorata carriera.

Entrata nei ranghi della polizia nel 2015, aveva svolto l'ultimo giorno di servizio in grande stile proprio quel fatidico 19 settembre 2022. "Non la potremo mai ringraziare abbastanza", concludono nel messaggio di congedo trasmesso ai media i "colleghi" poliziotti. "Ora galoppa libera da ogni dolore, dolce ragazza, e grazie per il tuo servizio", il finale.

I giorni del riposo dopo un'onorata carriera A maggio 2023, in vista dell'incoronazione di re Carlo, Aurora era entrata nel santuario dei cavalli The Horse Trust a High Wycombe, località della contea del Buckinghamshire, in Inghilterra. E il suo arrivo, dopo anni di onorato servizio in polizia, fu accolto con grande entusiasmo".

"Diamo il benvenuto - era stato scritto per l'occasione nella pagina Facebook dell'ente no-profit - all'adorabile Aurora, la nostra magnifica cavalla della Polizia della Thames Valley in pensione! Aurora ha prestato servizio nella sua zona sorvegliando molti eventi come manifestazioni, eventi calcistici, visite scolastiche, concerti musicali e polizia di quartiere. Ma la cosa più interessante è che Aurora ha lavorato anche sulle scorte reali come Royal Ascot nel 2022".

Con una precisazione d'obbligo in quei giorni: "Se Aurora non si fosse ritirata da noi, avrebbe preso parte all'incoronazione del re questo fine settimana insieme al resto dei suoi colleghi della polizia della Thames Valley! Aurora ha comunque servito bene il suo Paese e siamo orgogliosi di poterle dare la pensione che merita nella nostra Casa di Riposo per Cavalli dopo aver servito e protetto la sua comunità".

L'annuncio della morte "È con grande tristezza - è il messaggio pubblicato sui profili social del santuario per cavalli The Horse Trust - che vi comunichiamo la notizia della scomparsa di Aurora, cavallo in pensione della Polizia della Thames Valley, all'età di 13 anni. Sebbene Aurora sia con noi solo da poco tempo, ha subito trovato il favore del nostro team e dei nostri sostenitori che l'hanno incontrata. Aurora ha servito valorosamente la polizia a cavallo della Thames Valley (TVP) per tutta la sua carriera e ha partecipato a tutti gli schieramenti a cavallo, comprese partite di calcio, dimostrazioni, scorte reali, pattuglie di polizia di quartiere, visite scolastiche e concerti musicali".

"Nonostante sembrasse apprezzare il suo lavoro e fosse un cavallo poliziotto esemplare, Aurora purtroppo ha iniziato a soffrire di di zoppia e si è ritirata da noi qui a The Horse Trust nel 2022 a causa di questi problemi. Inserendosi direttamente, con gran spirito d'adattamento, al nostro branco di pensionati, Aurora si è fatta molti amici sia equini che umani grazie alla sua natura placida. Il suo carattere gentile, le sue dimensioni e la sua bellezza sorprendenti le donavano ulteriore popolarità tra i visitatori".



"Sebbene fosse attentamente monitorata dal nostro veterinario e ricevesse controlli regolari per queste sue condizioni di salute persistenti, Aurora ha subito la rottura di un legamento. Per queste patologie e le sue dimensioni enormi, qualsiasi opzione di trattamento disponibile avrebbe avuto un grave impatto sulla qualità della vita", si legge ancora nella nota ufficiale.

"Pertanto, - è la conclusione del messaggio - è stato deciso di lasciare che Aurora fosse in pace e corresse senza dolore attraverso il ponte dell'arcobaleno. Anche se il suo tempo con noi è stato più breve di altri, ha sicuramente lasciato una grande impressione sulla squadra e sui nostri sostenitori. Siamo grati di aver potuto darle il tempo di godersi l'aria fresca, rotolarsi nel fango e correre liberamente con altri cavalli durante la sua permanenza qui all'Horse Trust. Riposa in pace, dolce Aurora".



Anche il corpo di polizia in cui Aurora ha prestato servizio le ha tributo l'addio con l'emoticon di un cuore spezzato: "Volto di spicco sulle nostre pagine di social media fino al suo pensionamento nel 2022, The Horse Trust ha annunciato una notizia incredibilmente triste: l'ex Police Horse Aurora è morta".