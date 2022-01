28 gennaio 2022 14:21

Usa, alla Casa Bianca i Biden accolgono la gattina Willow

Noti appassionati di cani da oggi il presidente degli Stati uniti Joe Biden e la moglie Jill hanno aperto le porte della Casa Bianca a un gatto. Si tratta di una soriana grigia di due anni che si chiama Willow, nome ispirato alla città natale della First Lady, Willow Grove, in Pennsylvania. Lo riporta la Cnn. Il portavoce di Jill Biden, Michael LaRosa, ha raccontato che il primo incontro tra la gatta e il presidente è avvenuto nel 2020 quando l'animale è salito sul palco di un evento e "si è subito stabilito un legame" tra i due. "Willow si sta ambientando alla Casa Bianca con i suoi giocattoli preferiti, le prelibatezze e un sacco di spazio per annusare ed esplorare", ha fatto sapere LaRosa in un comunicato. Uno spazio che la gatta dovrà condividere con Commander, un cucciolo di pastore tedesco adottato dai Biden lo scorso dicembre. In attesa del veterano Major, un altro pastore tedesco che è stato allontanato per un periodo dopo un serie di comportamenti aggressivi nei confronti dello staff. L'amato Champ, sempre delle stessa razza, e' invece morto a 13 anni lo scorso giugno.