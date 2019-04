clicca per guardare tutte le foto della gallery

In posa per un selfie con espressione e fare "da umani". Le immagini scattate da alcuni ranger anti-bracconaggio del parco nazionale Virunga nella Repubblica Democratica del Congo sono subito diventate virali. Gli incredibili selfie ritraggono i gorilla Ndakasi y Matabishi in perfetta sintonia con le guardie, i quali si occupano di proteggere gli animali che vivono all'interno del parco.