29 dicembre 2021 09:36

Cigno vagava ferito lungo la circovallazione di Milano: salvato dai vigili del fuoco

Vagava ferito e spaventato lungo la circonvallazione esterna di Milano, in viale Cassala, in zona Navigli, rischiando di venire investito. Nel pomeriggio del 28 dicembre un cigno è stato salvato dai vigili del fuoco e affidato alle cure dell'Enpa. Era stato visto atterrare sulla strada e arrancare dopo essersi librato in volo dal Naviglio grande. I veterinari dell'Enpa lo hanno liberato da un amo da pesca. Una volta ristabilitosi, l'animale verrà reintrodotto nel suo habitat