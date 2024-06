Gli elefanti si chiamano per nome come le persone e sono in grado di elaborare un pensiero astratto. Lo sostiene una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Ecology & Evolution dai ricercatori della Colorado State University, in collaborazione con le organizzazioni Save the Elephants ed ElephantVoices. Lo studio si è focalizzato sulla specie africana. Questo tipo di pachiderma sa emettere dei vocalizzi personalizzati che sono veri e propri appellativi.