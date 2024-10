Lo studio sui delfini: "Sorridono" quando giocano tra loro

I delfini "sorridono" come noi: lo fanno quando giocano fra di loro per dichiarare il loro intento pacifico, in modo che i compagni di gioco non scambino l'interazione per un'aggressione. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista iScience dall'Università di Pisa. Acrobazie, finte lotte e inseguimenti sono alcune delle attività ludiche preferite dai delfini, tra i più giocherelloni del regno animale.