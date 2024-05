A Milano “Happy Together”, ciclo di eventi dedicati al mondo dei gatti

Al via il 23 maggio le serate in compagnia dei medici veterinari esperti in comportamento animale: ecco il calendario completo degli eventi e degli ospiti

Gli eventi, organizzati in collaborazione con Feliway (il brand per la serenità dei gatti), saranno in compagnia di medici veterinari esperti in comportamento animale della S.I.S.C.A (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale).

Nel contesto accogliente del Crazy Cat Cafè, casa di undici gatti e da poco ristrutturato, e coccolati da un gustoso Aperi-Miao, i partecipanti potranno ascoltare i consigli dei veterinari esperti in comportamento animale per rendere felice il proprio gatto e convivere in armonia anche in situazioni potenzialmente stressanti. Ogni appuntamento ospiterà un medico veterinario esperto in comportamento che affronterà un tema sempre diverso, scelto tra quelli più sentiti per chi vive con un gatto o desidera adottarlo.

In particolare, nelle serate del 23 maggio e del 6 giugno la dottoressa Sabrina Giussani, medico veterinario esperto in Comportamento Animale e presidente senior di S.I.S.C.A. racconterà come accogliere al meglio un gatto e di come riconoscere e gestire i segnali di stress del proprio micio. Nella serata di giovedì 30 maggio, sarà la dottoressa Chiara Passalacqua, medico veterinario esperto in comportamento animale e presidente di S.I.S.C.A., ad affrontare un tema molto vicino alla stagione estiva nonché grattacapo per tanti proprietari di gatti: il viaggio, le vacanze e le novità in casa.

Non solo veterinari, ma anche ospiti speciali e appassionati del mondo felino: Federico Santaiti e GypsyTheBengal, content creator e amanti dei gatti, ma anche Massimo Persichino, founder de "Il Condomicio", moderati da Davide Cavalieri, voce e volto di RadioBau, sono gli special guest che condivideranno aneddoti ed esperienze della propria vita con un gatto in un vero “dialogo felino”.

Il tutto, accompagnato da un drink e da un goloso Aperi-Miao al tavolo, con stuzzichini e tapas come panissa fritta, tartare di manzo, involtino di tofu e crema di patate, cannolo salato allo zola e pulled pork, ma è anche possibile optare per la versione vegetariana e quella vegana (da comunicare alla prenotazione).

Il calendario completo delle serate

Giovedì 23 maggio 2024 – Ore 20

Help! Arriva un gatto a casa, come accoglierlo al meglio?

Quando arriva un gatto a casa esplode la gioia, ma per allargare la famiglia con serenità serve conoscere i bisogni del nuovo arrivato per accoglierlo al meglio: dagli accessori, al cibo, all’igiene fino all’organizzazione della casa. Questa sera scopriamo come iniziare bene la nuova vita insieme.

Medico veterinario esperto in comportamento: dott.ssa Sabrina Giussani

Special guest: Gipsy the King, content creator e amante dei gatti

Modera: Davide Cavalieri, RadioBau

Giovedì 30 maggio 2024 – Ore 20

Viaggi e cambiamenti, che fatica per micio! Sai come aiutarlo?

Weekend fuori porta, viaggi in auto, vacanze via da casa, assenza della famiglia umana, novità a casa: rompere la routine è spesso fonte di disagio nei nostri a-mici! Questa sera scopriamo insieme come affrontare viaggi e cambiamenti con serenità.

Medico veterinario esperto in comportamento: dott.ssa Chiara Passalacqua

Special guest: Massimo Persichino, Il Condomicio

Modera: Cavalieri, RadioBau

Giovedì 6 giugno 2024 – Ore 20

Fuga dalla lettiera, graffiature & co: conosci i segnali di stress del tuo gatto?

Mobili graffiati, i bisogni fuori dalla lettiera, il gatto che si nasconde… suona familiare? Sono tra i maggiori segnali di stress nei gatti. Scopriamo insieme le principali cause e come aiutarli a ritrovare la serenità!

Medico veterinario esperto in comportamento: dott.ssa Passalacqua

Special guest: Federico Santaiti, content creator e amante dei gatti

Modera: Cavalieri, RadioBau