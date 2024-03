Covid, i mammiferi hanno cambiato abitudini dopo la pandemia: ecco come

Secondo uno studio internazionale, negli ambienti naturali questi animali sono diventati meno attivi ed evitano gli umani, mentre in quelli artificiali sono diventati più dinamici ma anche più notturni

La ricerca è stata condotta da un team internazionale di più di 220 ricercatori provenienti anche da cinque istituzioni italiane (Museo delle Scienze e Fondazione di ricerca Edmund Mach in Trentino, Università di Firenze, Università di Siena e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e ha analizzato l'attività di 163 specie di mammiferi con l'utilizzo di oltre 5mila foto trappole, per lo più nell'emisfero settentrionale del globo.

Più attivi negli ambienti artificiali, meno in quelli naturali Lo studio ha messo in luce una netta differenza fra ambienti naturali e artificiali in termini di tolleranza degli umani da parte dei mammiferi e dei rischi associati alla presenza delle persone.

Secondo i ricercatori quando le attività umane sono riprese dopo la pandemia le specie presenti in ambienti intensamente modificati dalle persone, come le aree urbane e suburbane, hanno aumentato i loro movimenti, diventando però più notturne, suggerendo così che nonostante la disponibilità di fonti di cibo "artificiale", i mammiferi selvatici cercano di ridurre al minimo la possibilità di incontrare gli umani, spostando la propria attività nelle ore di buio.

Al contrario, gli animali presenti nelle zone più naturali e incontaminate, che spesso rappresentano dei rifugi per le specie più sensibili, hanno risposto al ritorno delle persone evitandole e diminuendo la loro attività.