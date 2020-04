Coronavirus Torino, padroni positivi ma il gatto è da operare: portato via come un paziente contagiato

Stava molto male e aveva bisogno di andare dal veterinario per un intervento urgente, ma nessuno se la sentiva di intervenire perché i padroni sono positivi al coronavirus. E' la storia del gatto Bagheera. Fortunatamente, l'amministrazione del Comune di Nichelino (Torino) , dove il gatto abita con la sua famiglia, è riuscita a trovare un veterinario. Il micio è stato quindi portato via da casa da un team di professionisti bardati come per il trasporto di una persona positiva al Covid-19. Ora è salvo.

Come riporta La Repubblica Torino, per trasportarlo, sono state adottate tutte le precauzioni necessarie: "i rischio non sembrava essere quello della trasmissione del virus all’animale sotto forma di contagio, quanto piuttosto la sua presenza sul pelo o nel trasportino".

"Il micio aveva una ostruzione uretrale: per via di un calcolo non riusciva più a urinare. Era una situazione grave e urgente. Quando sono stato contattato dall'amministrazione ho pensato che fosse giusto rendermi subito disponibile", ha spiegato a La Repubblica il veterinario che ha seguito il caso, Luciano Ceppo, che ha riaperto il suo ambulatorio solo per l'occasione.

Il micio è rimasto in isolamento per alcuni giorni e poi è stato portato nuovamente dalla famiglia.