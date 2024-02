Chieti, capriolo cade in mare: salvato da un pescatore 14enne

L'animale era rimasto ferito mentre attraversava la Statale Adriatica e in cerca di riparo era finito in acqua. Provvidenziale l'intervento del ragazzo che sarà premiato dal Comune di Fossacesia

I video e le foto del salvataggio sono stati diffusi via social dal padre del giovane, Pasqualino Massa. "Vedere compiere un gesto del genere, ci rende ancora più orgogliosi - scrive su Facebook il genitore del piccolo eroe. - Mentre si è a pesca, a 14 anni, decidere di tuffarsi per recuperare un capriolo, chissà come finito in acqua e ferito, ti rende un bambino ancor più speciale, che nutre un grande rispetto per gli animali, unito a una sensibilità che ti accompagna da sempre. Siamo fieri di te e spero che potrai essere di esempio, soprattutto perché ci rendiamo conto che forse stiamo facendo un buon lavoro".

Si è tuffato in acqua senza esitare per salvare un capriolo finito in mare in seguito a un investimento sulla Statale 16: protagonista della vicenda Samuel, un ragazzo di 14 anni di Fossacesia (Chieti), studente dell'Istituto Nautico di Ortona, che sarà ricevuto e premiato in Comune.

Anche il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, si è congratulato con il 14enne che si è tuffato in mare per salvare il capriolo dall'annegamento. "La sensibilità e la buona educazione vanno sempre esaltati - ha commentato il primo cittadino della località della Costa dei Trabocchi, - soprattutto quando si tratta di giovani. A volte, come in questo caso, ci sorprende perché troppo spesso descriviamo le nuove generazioni insensibili a tutto ciò che li circonda".

"Il gesto di Samuel, invece, che si è tuffato in mare, mentre era con un amico a pesca sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, per salvare un capriolo, merita un grande grazie da parte di tutti noi", sottolinea il sindaco pronto a premiare il piccolo eroe.

"Mi sono commosso - ha anche aggiunto Di Giuseppantonio - e al contempo sono orgoglioso del bel gesto di Samuel, spinto dalla passione per gli animali e per la natura, che ha dimostrato che è possibile seminare il seme della bontà e dell'altruismo. Prossimamente lo inviteremo in Comune per premiarlo e per potergli dimostrare tutta la nostra gratitudine".

La vicenda Il capriolo, ferito dopo essere stato investito da un veicolo sulla strada statale 16 Adriatica, spaventato e dolorante, stava forse cercando riparo finendo in mare. L'animale, in difficoltà, è stato notato dal ragazzo che senza pensarci su due volte, si è tuffato ed è riuscito a portarlo in salvo a riva.

L'animale è stato consegnato poi alle cure dei Carabinieri Forestali di Atessa.