Aumentano i cani abbandonati: 85mila nel 2023, +8,6% in un anno

"Per superare difficoltà e ritardi nella gestione degli animali d'affezione, è fondamentale sia replicare quelle buone pratiche presenti nel Paese e che raccontiamo anche con il Premio Animali in città sia mettere in campo politiche unitarie da parte di governo, Parlamento e Amministrazioni territoriali con una efficace politica di One Health, rafforzando in primis il Sistema sanitario pubblico indispensabile per la One Health e il benessere di tutti, sia investire nelle sinergie tra istituzioni e il miglior civismo - sottolinea Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente -. Per questo lanciamo un pacchetto di sei proposte che hanno al centro la rapida applicazione dell'anagrafe unica nazionale obbligatoria per tutti gli animali da compagnia, la sottoscrizione di 1.000 accordi o patti di comunità, la creazione di nuove strutture veterinarie pubbliche, l'assunzione di più medici veterinari pubblici, la realizzazione di più aree verdi per i cani in città, l'aggiornamento e il coinvolgimento attivo delle guardie ambientali e zoofile volontarie". "In Italia è possibile e utile passare da un approccio basato sulla gestione di problemi acclarati a un approccio che li prevenga - puntualizza Antonino Morabito, responsabile nazionale Cites e Benessere animale di Legambiente e curatore del rapporto -. Questo approccio, nella relazione uomo-animale-ambiente, risulta ineludibile come indica la nostra amata Costituzione repubblicana. Salute e benessere umano, animale e ambientale sono inestricabilmente interconnessi e sempre più i cittadini sono consapevoli che debbono essere affrontati in modo coerente, aderendo pienamente e applicando concretamente l'approccio 'One Health' in ogni scelta politica".