Da video

Questo cane ha vegliato per una settimana intera il cadavere della sua compagna che era stata investita da un pirata della strada. L'animale non l'ha mai lasciata sola e anzi ha tentato di riscaldarla con il suo corpo. Ora il cane è stato adottato dagli abitanti del villaggio di Filippovka in Russia che hanno dato alla coppia il nome di Romeo e Giulietta.