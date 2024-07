Animali, un'arca di Noè sulla Luna per salvare le specie a rischio

Stiamo perdendo specie animali a una velocità record. Il nostro pianeta si sta rapidamente scaldando e le tensioni politiche non accennano a trovare reali soluzioni. Elementi che hanno spinto i ricercatori già in passato a realizzare una banca dei semi in una delle Isole Svalbard, in Norvegia, un mega deposito con milioni di semi di piante provenienti da tutto il mondo.