23 maggio 2014 Yoga e stretching... e l'orso bruno può iniziare al meglio un'altra dura giornata Non c'è niente di meglio di qualche esercizio all'alba per tenersi in forma

08:30 - La natura non gli ha concesso un corpo esile come quello dei suoi coinquilini felini. E così questo orso bruno, ospite del parco Cabairceno di Cantabria, in Spagna, non può che faticare ogni mattina per cercare di rimanere in forma. Eccolo impegnato, all'alba, in un'intensa sessione di yoga. Concentrato e dallo sguardo pensieroso, sembra godersi la tranquillità delle prime ore del giorno prima di cominciare un'altra dura giornata.