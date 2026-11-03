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Valditara al Tg4: "Le devastazioni durante le occupazioni? Chi rompe paga"

Il ministro dell'Istruzione e del Merito è intervenuto dopo i danni causate ad alcune scuole dopo le occupazioni

03 Nov 2026 - 19:45
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"Credo che dobbiamo affermare un principio chi rompe paga e dobbiamo affermare il principio che chi occupa una scuola debba assumersi la responsabilità dei danni che vengono causati. Perché questi danni altrimenti sono pagati da tutti i cittadini". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara intervenendo al Tg4 ricordando che il governo "ha investito per riqualificare le nostre scuole dal 2022 ad oggi circa 5 miliardi di euro di fondi nazionali e altri 10 miliardi di euro di fondi Pnrr. Dall'inizio dell'anno scolastico sono alcuni milioni di euro ormai che i danni causati durante le occupazioni scolastiche". "Noi - ha proseguito il ministro - siamo stanchi di dover ristrutturare scuole, riqualificare scuole e poi vedere scempi di questo tipo. Purtroppo non è la prima volta, purtroppo anche negli anni passati sono stati causati danni al patrimonio edilizio durante le occupazioni scolastiche, danni pesanti credo che questo andazzo debba terminare una volta per tutte".

giuseppe valditara
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