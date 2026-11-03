Valditara al Tg4: "Le devastazioni durante le occupazioni? Chi rompe paga"

"Credo che dobbiamo affermare un principio chi rompe paga e dobbiamo affermare il principio che chi occupa una scuola debba assumersi la responsabilità dei danni che vengono causati. Perché questi danni altrimenti sono pagati da tutti i cittadini". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara intervenendo al Tg4 ricordando che il governo "ha investito per riqualificare le nostre scuole dal 2022 ad oggi circa 5 miliardi di euro di fondi nazionali e altri 10 miliardi di euro di fondi Pnrr. Dall'inizio dell'anno scolastico sono alcuni milioni di euro ormai che i danni causati durante le occupazioni scolastiche". "Noi - ha proseguito il ministro - siamo stanchi di dover ristrutturare scuole, riqualificare scuole e poi vedere scempi di questo tipo. Purtroppo non è la prima volta, purtroppo anche negli anni passati sono stati causati danni al patrimonio edilizio durante le occupazioni scolastiche, danni pesanti credo che questo andazzo debba terminare una volta per tutte".