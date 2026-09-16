Usa, elicottero di una tv precipita a Los Angeles: tre morti

Un elicottero di una televisione locale affiliata alla Nbc è precipitato in un quartiere di Los Angeles e ha preso fuoco, causando la morte di almeno tre persone. Secondo i vigili del fuoco locali il velivolo è precipitato nei pressi di un capannone industriale nel quartiere di Chatsworth, nella San Fernando Valley, mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno due morti e sei feriti. Almeno una delle persone morte nell'incidente dell'elicottero si trovava all'esterno, nel parcheggio dell'edificio. Non è chiaro se le altre due vittime si trovassero a terra o a bordo dell'aeromobile. Una persona è stata trasportata in ospedale. Secondo le autorità, dopo che l'elicottero ha preso fuoco sono andati in fiamme almeno quattro automobili e due container per lo stoccaggio presenti a terra. L'incendio è stato rapidamente domato. Più di 50 vigili del fuoco sono intervenuti, secondo quanto riferito dal dipartimento. Sull'incidente è stata avviata un'indagine.