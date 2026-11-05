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Ucraina, Melania Trump consegna lettere per Putin e Zelensky dopo evento su tregua a Oleshky

Alle delegazioni ucraina e russa

05 Nov 2026 - 18:12
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Al termine dell'evento alla Casa Bianca dedicato alla tregua a Oleshky, Melania Trump ha consegnato alle delegazioni ucraina e russa due lettere, "scritte personalmente", ai rispettivi presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

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