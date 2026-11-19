Toni cordiali tra Donald Trump e Vladimir Putin nel bilaterale a margine del vertice Apec di Shenzhen. Entrando nella sala del colloquio, il presidente americano ha indicato il leader russo chiedendo: "Chi è quello? È un mio amico". Poi la stretta di mano calorosa, alla presenza del segretario di Stato Marco Rubio e del segretario al Tesoro Scott Bessent. "Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, ci conosciamo da tanto tempo", ha dichiarato Trump, aggiungendo di sperare che dalla collaborazione possa nascere qualcosa di positivo.