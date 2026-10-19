Trump a Tgcom24 sulle proteste italiane: "Sono un problema di immigrazione"
Alla domanda sulle manifestazioni in Europa, Italia compresa, il presidente americano risponde alla corrispondente Mediaset: "Avevo avvertito i leader europei". Poi l’affondo: "Controllate i confini, i vostri Paesi vengono distrutti"di Maria Luisa Rossi Hawkins
"È un problema di immigrazione". Così Donald Trump risponde alla domanda della corrispondente di Tgcom24 negli Stati Uniti, Maria Luisa Rossi Hawkins, sulle proteste che si stanno diffondendo in Europa, anche in Italia e in Belgio oltre che in Francia.
Il presidente americano attribuisce le tensioni all’immigrazione e rivendica di aver messo in guardia i leader europei: "Ho detto a molti di loro che avrebbe causato enormi problemi. E ho avuto ragione".
Nel corso della risposta Trump si concentra soprattutto sulla Francia, "dove la situazione è così grave". Accusa le persone arrivate dall’estero di non amare il Paese e la sua gente: "Non amano la sua arte. Non amano i suoi edifici". Poi aggiunge: "Stanno prendendo il controllo del Paese".
Trump cita Macron e riferisce di aver affrontato il tema anche con Putin, durante una conversazione sulla Russia. Quindi ribadisce il messaggio rivolto ai leader europei: "Fareste bene a tenere sotto controllo i vostri confini, perché i vostri Paesi vengono distrutti".
La risposta si chiude con una stoccata alla stampa: "E sapete chi è d’accordo con me? Alcuni dei leader che a voi non piacciono".