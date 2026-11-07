Roma, droga, estorsioni e detenzione abusiva di armi: quattro misure cautelari e un arresto in flagranza

Il capo dell'organizzazione è gravemente indiziato dei reati di estorsione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, e detenzione abusiva di armi. Una donna, in regime di detenzione domiciliare, dovrà rispondere, invece, dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Agli altri indagati è contestata la sola detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l' indagine condotta dalla Squadra di polizia giudiziaria del IX Distretto Esposizione l'organizzazione tra maggio 2023 e novembre 2025 avrebbe movimentato ingenti quantitativi di cocaina, anche importati dall'estero. Per lo spaccio venivano utilizzate piattaforme di messaggistica criptate.