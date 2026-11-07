Roma, droga, estorsioni e detenzione abusiva di armi: quattro misure cautelari e un arresto in flagranza
Secondo le indagini, l'organizzazione tra maggio 2023 e novembre 2025 avrebbe movimentato ingenti quantitativi di cocaina
Un'organizzazione criminale che riforniva di stupefacenti la piazza di spaccio denominata "5° ponte", nel quartiere Laurentino 38 a Roma è stata disarticolata dalla polizia, che ha eseguito quattro misure cautelari, di cui tre in carcere e una ai domiciliari, al termine di un'attività di indagine coordinata dai pm del Dipartimento criminalità diffusa e grave. Un ulteriore indagato, nella cui disponibilità sono state rinvenute dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, è stato arrestato in flagranza.
Il capo dell'organizzazione è gravemente indiziato dei reati di estorsione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, e detenzione abusiva di armi. Una donna, in regime di detenzione domiciliare, dovrà rispondere, invece, dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Agli altri indagati è contestata la sola detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l' indagine condotta dalla Squadra di polizia giudiziaria del IX Distretto Esposizione l'organizzazione tra maggio 2023 e novembre 2025 avrebbe movimentato ingenti quantitativi di cocaina, anche importati dall'estero. Per lo spaccio venivano utilizzate piattaforme di messaggistica criptate.
Nascosto tra biancheria intima, lo stupefacente veniva spedito in pacchi imballati, indirizzati a prestanome, ai quali, a fronte del ritiro, veniva corrisposta la somma di 1000 euro. Le indagini erano partite due anni fa in seguito alla dissociazione di uno dei collaboratori del capo dell'organizzazione, che aveva subito da questi estorsioni per debiti non saldati connessi all'attività di spaccio. La vittima era stata costretta con minacce a versare denaro contante e a cedere due veicoli a garanzia del debito.