Russia,"attorno a Putin spuntano le comparse nelle occasioni pubbliche

È un alone di mistero quello che avvolge da sempre Vladimir Putin. Dopo le voci sul numero imprecisato di sosia usati ad hoc nelle occasioni pubbliche "a rischio", ora spuntano anche le comparse. In russo si chiamano "masovka" e da anni vengono usate per proteggere lo zar da chi può insultarlo pubblicamente, come nel 2000, dopo la tragedia del Kursk: quando Putin si trovò ad affrontare la rabbia delle mamme dei soldati morti nel sottomarino ecco perché da allora si sono moltiplicate le immagini che lo mostrano ascoltare il popolo in modo affabile e compiacente. Sempre, però, con qualcuno a guardargli le spalle. La più riconoscibile è una, signora bionda, Aleksandra Biadikova, che compare in molte situazioni tra cerimonie religiose e incontri con militari. In passato lavorò per l'ex cuoco dello Zar e poi capo della wagner, il defunto Prigozin. Ma non è la sola.