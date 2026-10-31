Dopo le manifestazioni

Proteste, il governo loda il lavoro delle forze dell'ordine

"Nonostante le tensioni, il sistema di prevenzione ha funzionato" ha affermato il ministro Piantedosi"

di Laura Berlinguer
31 Ott 2026 - 12:19
01:15 
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