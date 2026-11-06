Papa Leone lascia Roma: al via il viaggio in Sud America

A bordo di un Airbus A330-900 di Ita Airways, Papa Leone XIV ha lasciato Roma per il suo sesto viaggio apostolico. Dopo circa tredici ore e mezza di volo, è previsto l'arrivo a Montevideo, capitale dell'Uruguay. Sulla pista di Fiumicino il Pontefice ha salutato le autorità e i funzionari prima di salire sull'aereo, decollato alle 7.05. Durante il sorvolo dell'Italia ha inviato un telegramma al presidente Sergio Mattarella, accompagnato da un messaggio di pace e fraternità per le popolazioni che visiterà e da un saluto all'intera nazione italiana.
In Uruguay Leone XIV resterà fino all'8 novembre. Il programma, pubblicato da Vatican News, prevede incontri con il presidente Yamandú Orsi, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, oltre a celebrazioni e appuntamenti con il mondo dell'educazione e le comunità locali. L'8 novembre il Papa si trasferirà a Buenos Aires, in Argentina, dove sono previsti incontri istituzionali, con il mondo del lavoro e con i giovani. L'11 novembre partirà per il Perù: visiterà Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa, con tappe dedicate alle comunità amazzoniche e ai fedeli. Il rientro a Roma è previsto per il 17 novembre.