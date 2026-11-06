Papa Leone lascia Roma: al via il viaggio in Sud America

A bordo di un Airbus A330-900 di Ita Airways, Papa Leone XIV ha lasciato Roma per il suo sesto viaggio apostolico. Dopo circa tredici ore e mezza di volo, è previsto l'arrivo a Montevideo, capitale dell'Uruguay. Sulla pista di Fiumicino il Pontefice ha salutato le autorità e i funzionari prima di salire sull'aereo, decollato alle 7.05. Durante il sorvolo dell'Italia ha inviato un telegramma al presidente Sergio Mattarella, accompagnato da un messaggio di pace e fraternità per le popolazioni che visiterà e da un saluto all'intera nazione italiana.