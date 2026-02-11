Omicidio di Zoe, il medico legale: "Ancora viva quando è stata gettata nel canale"
la 17enne è morta non per il trauma cranico provocato dalle percosse ma dal volo di 3 metri.di Silvia vada
Da quei colpi presi sulla testa, dagli schiaffi inferti sul viso, Zoe Trichero poteva salvarsi. Se solo il suo assassino reo confesso Alex Manna, classe 2006, non avesse deciso di gettarla nel canale, lanciandola giù dalla rupe. Zoe è morta non per il trauma cranico provocato dalle percosse ma dal volo di 3 metri. Ad averlo stabilito l'autopsia sul corpo della giovane 17enne.