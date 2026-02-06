Olimpiadi, critiche da tutto il mondo per l'organizzazione italiana dei Giochi
Tante le polemiche, dai ritardi nella realizzazione delle infrastrutture ai percorsi tortuosi per raggiungere le otto sedi"
Gli occhi del mondo sono puntati sull'Italia per le Olimpidi e le polemiche sono già sulle prime pagine dei giornali internazionali. "I giochi distribuiti in otto sedi diverse, separate da strade di montagna tortuose sono un incubo logistico" - scrive il New York Times. "Aiuto, Olympia non sarà finita!" titola, invece, il tabloid tedesco Bild, criticando i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture. Secondo l'autore dell'articolo, ci vorrebbero almeno altre due settimane per completare la cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina - costata 35 milioni di euro - fondamentale per gestire gli accessi ai siti di gare sciistiche e ai servizi di sicurezza.