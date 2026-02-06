Olimpiadi, critiche da tutto il mondo per l'organizzazione italiana dei Giochi

Gli occhi del mondo sono puntati sull'Italia per le Olimpidi e le polemiche sono già sulle prime pagine dei giornali internazionali. "I giochi distribuiti in otto sedi diverse, separate da strade di montagna tortuose sono un incubo logistico" - scrive il New York Times. "Aiuto, Olympia non sarà finita!" titola, invece, il tabloid tedesco Bild, criticando i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture. Secondo l'autore dell'articolo, ci vorrebbero almeno altre due settimane per completare la cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina - costata 35 milioni di euro - fondamentale per gestire gli accessi ai siti di gare sciistiche e ai servizi di sicurezza.