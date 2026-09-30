Napoli, nascosto nel vano dell'armadio: arrestato uno dei capi del clan Mazzarella

Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella è stato arrestato all'alba di mercoledì dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli-Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'Arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppiofondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.