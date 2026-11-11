Milano, giovani rapinano e aggrediscono sui mezzi pubblici: arrestati

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Nei confronti di un altro giovane tunisino di 20 anni, inoltre, è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività investigativa ha portato a individuare uno specifico modus operandi da parte degli indagati, che erano soliti compiere i reati contestati a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare a bordo delle carrozze dei treni regionali e delle metropolitane, nelle relative stazioni o nelle immediate vicinanze, aggredivano la vittima, quasi sempre sola, dopo averla seguita e accerchiata, ricorrendo all'uso della violenza fisica e di spray al peperoncino. Alle vittime sono stati rubati, anche con notevole violenza, sfruttando la forza del branco, collane e bracciali d'oro, un orecchino d'oro, soldi contanti, orologi e carte di pagamento.