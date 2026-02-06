Milano-Cortina, Mattarella e la figlia tagliano il nastro a Casa Italia

Taglio del nastro a Casa Italia, il quartiere generale del Coni alla Triennale di Milano, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. A tagliare il nastro tricolore è stata la figlia Laura, e poi è stato suonato l'inno di Mameli. "L'inaugurazione di Casa Italia è sempre un momento di grande coinvolgimento. Quando le Olimpiadi, come più di frequente avviene, sono in altri Paesi, Casa Italia era una finestra sull'Italia. Questa volta, in questa felice circostanza, Casa Italia assume un altro significato, una porta di ingresso dell'Italia", ha detto il presidente della Repubblica.