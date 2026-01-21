Milano-Cortina 2026: il casello di Venezia nord diventa porta tricolore dei giochi

La rete di Autostrade per l'Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico invernale, tingendosi di tricolore. Il casello di Venezia nord è stato dotato di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano. L’iniziativa, che poi interesserà anche Belluno, Arcoveggio e i principali ingressi autostradali di Milano, segna l'avvio delle attività del gruppo autostrade per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina. L'obiettivo è trasformare l'infrastruttura autostradale in uno spazio di partecipazione all'evento, accogliendo atleti e visitatori diretti verso i poli di gara. L'illuminazione resterà attiva per l'intera durata della manifestazione.