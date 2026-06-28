Arrestato un 34enne

Londra, auto si lancia su pedoni a"Ealing Broadway: 5 feriti

Alcuni passanti hanno tentato di frenare la corsa dell'auto, ma senza successo. Al momento secondo gli inquirenti non sarebbe un atto terroristico

28 Giu 2026 - 09:19
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Si è lanciato in auto contro alcuni pedoni a Ealing Broadway, nella zona ovest di Londra, ferendone cinque. Un uomo di 34 anni, un cittadino inglese di origini somale, è stato arrestato nella capitale britannica con l'accusa di tentato omicidio. A confermarlo la polizia metropolitana.

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L'intervento dei passanti e l'ipotesi terrorismo

 La tragedia è stata sfiorata intorno alle 14.30 ora locale del pomeriggio di sabato. Alcuni passanti, dopo aver visto la macchina utilitaria bianca dirigersi verso la folla, avevano tentato di intervenire. Da un video che circola sui social si vede un uomo calciare la portiera e un altro che cerca di aggrapparsi alla carrozzeria nel tentativo di frenare la corsa del mezzo. Tre delle cinque persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Al momento l'atto non è trattato come un episodio di terrorismo dagli inquirenti, ma "non si esclude nessuna motivazione". 

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