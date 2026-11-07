Lombardia, carabinieri trovano droga e armi nei boschi: anche un kalashnikov

Nel maxi blitz dei carabinieri nei boschi in provincia di Milano, Como e Varese, da quanto si è saputo a ora, sono stati fermati in otto: sei trovati in un appartamento a Limido, nel Comasco, due nel Milanese. I militari, intervenuti con vari reparti, tra i quali il Gis e i Cacciatori di Sicilia, erano soprattutto alla ricerca di armi che servivano agli spacciatori per il controllo del territorio. Individuata anche un'arma simile, un fucile mitragliatore AK47, a quella che era entrata in azione a Parabiago nel Milanese dove c'era stato un conflitto a fuoco tra gruppi di spacciatori. L'arma sequestrata in un bosco nel milanese è infatti un kalashnikov ma ne sarebbero state trovate altre, oltre a droga.