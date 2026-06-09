Idf continua a colpire in Libano

Raid intensi su Tiro, colonne di fumo e detriti in città: "Nove morti"

Secondo le autorità locali, l'attacco israeliano sarebbe arrivato prima di qualunque comunicazione di evacuazione

09 Giu 2026 - 13:36
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