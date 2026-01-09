Logo Tgcom24
Lecce, attività presa di mira dai mafiosi: Don Coluccia si schiera con gli imprenditori

Un testimone anonimo: "Il prete"lo tengono di mira, perché è scomodo. Noi abitanti abbiamo tantissima paura"

09 Gen 2026 - 21:08
02:05 

A Presicce Acquanica, in provincia di Lecce, negli ultimi mesi un'attività è stata bersagliata perché si trova in un punto strategico per lo spaccio. Dalle minacce di morte alle bombe, i mafiosi le stanno provando tutte per intimidire i proprietari che non vogliono scendere a compromessi. Accanto a loro si schiera anche Don Coluccia: "La droga non è invincibile. Non bisogna tacere, quando si sanno cose vanno segnalate alle forze di Polizia che in questo momento stano facendo un lavoro importante". Nonostante ciò, molte di queste famiglie che vendono droghe sono già note alle Forze dell'Ordine e qualcuno è già ai domiciliari, eppure tanta gente ha ancora paura di loro.

