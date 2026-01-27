Israele, un colono amato minaccia due carabinieri e li fa inginocchiare

Due militari italiani in ricognizione e che viaggiavano su un’auto blindata con tarda diplomatica sono stati fermati e minacciati da un colono israeliano che ha imbracciato un fucile. Li ha minacciati e li ha fatti inginocchiare, dicendo loro che si trovavano in una zona militare, fatto risultato non veritiero. Per chiarimenti, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano a Roma. Intanto, dopo 843 giorni, sono stati recuperati i resti di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio ancora dentro Gaza. Prevista ora la riapertura del valico di Rafah.