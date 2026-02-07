In Argentina lo spettacolare incontro con la medusa "fantasma" gigante
L'esemplare di"Stygiomedusa gigantea può arrivare fino a dieci metri di lunghezza. I ricercatori l'hanno incontrato a 250 metri di profondità
Lo spettacolo della danza di una medusa "fantasma" gigante (nome scientifico Stygiomedusa gigantea) nelle profondità marine al largo delle coste argentine. L'incontro è avvenuto a circa 250 metri di profondità.
Medusa fantasma gigante, non è urticante
A riprenderla gli scienziati dello Schmidt Ocean Institute, che sono riusciti a documentare questo esemplare, molto raro. Questa specie può raggiungere un metro di diametro e i suoi quattro tentacoli possono arrivare fino a dieci metri di lunghezza. A differenza di altre sue "sorelle", i tentacoli non sono urticanti, ma vengono principalmente usati per catturare le prede.
Scoperte altre specie
La Stygiomedusa gigantea fa parte della famiglia degli Ulmaridi e vive in tutti gli oceani del mondo ad eccezione di quello Artico. Nel corso della spedizione i ricercatori hanno scoperto altre 28 presunte nuove specie, tra cui vermi, coralli, ricci di mare, lumache di mare e anemoni.