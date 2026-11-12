Giornalista autorevole, testimone attento, grande amico: le istituzioni ricordano Toni Capuozzo

Il ricordo, il pensiero, la preghiera e tanti che hanno voluto tributare la stima, il loro affetto a Toni che non c'è più. Lo ricorda la premier Meloni: "Il giornalismo italiano perde una voce inconfondibile, che nel corso della sua carriera ha raccontato con i suoi reportage e le sue testimonianze tanti grandi eventi che hanno segnato la storia". Esprime il suo cordoglio personale e quello di palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Il giornalismo italiano perde con Capuozzo una voce autorevole, un cronista coraggioso e un testimone attento dei grandi avvenimenti della storia contemporanea". Caratteristiche che ricorda anche il presidente della Camera, Fontana: Capuozzo "ha raccontato i fatti sul campo, affrontando teatri di guerra, con coraggio e professionalità, per cercare la verità". Il vicepremier e leader della Lega, Salvini, scrive: "Ci lascia un giornalista coraggioso, ma soprattutto un uomo libero. Di questi tempi, una rarità. Buon viaggio, Toni". Il ministero della Difesa parla di Capuozzo come "un amico ma soprattutto una persona alla quale tutta la Difesa è legata da stima e affetto". "Voce autorevole" per il titolare del dicastero della protezione civile, Musumeci. La presidente dei senatori di Fi, Strefania Craxi, parla del grande vuoto che Toni lascia: "Il suo lavoro resterà un patrimonio prezioso per il mondo dell'informazione e per tutti". "Con lui se ne va un grande reporter dal cuore immenso", dice il direttore di Tgcom24, Tg4 e Studio Aperto Andrea Pucci.