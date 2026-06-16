Giorgia Meloni avvicina Trump al G7 di Evian: "Siamo sempre stati amici"
Il tycoon era impegnato in una conversazione con il cancelliere tedesco Merz, prima del pranzo di lavoro al G7 di Evian: lo scambio di battute arriva dopo mesi di tensione tra Italia e Stati Uniti
"Siete di nuovo amici?". "Siamo sempre stati amici". Questa la risposta data dalla premier Giorgia Meloni, interrogata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sui suoi rapporti con Donald Trump. Lo scambio di battute è avvenuto davanti al tycoon, impegnato in una conversazione con il cancelliere tedesco Merz, poco prima del pranzo di lavoro al G7 di Evian.
Gli ultimi mesi sono stati connotati da tensione e attacchi reciproci, soprattutto dalla parte americana, tra Meloni e Trump, con l'inquilino della Casa Bianca che aveva attaccato la premier, assieme a Ue e Nato, accusati dal presidente Usa di non essersi schierati dalla parte di Washington nella guerra contro l'Iran. Nel caso specifico dell'Italia, Trump aveva accusato Palazzo Chigi di non aver concesso agli Stati Uniti la base militare di Sigonella, in Sicilia.