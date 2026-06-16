Giorgia Meloni avvicina Trump al G7 di Evian: "Siamo sempre stati amici"

Gli ultimi mesi sono stati connotati da tensione e attacchi reciproci, soprattutto dalla parte americana, tra Meloni e Trump, con l'inquilino della Casa Bianca che aveva attaccato la premier, assieme a Ue e Nato, accusati dal presidente Usa di non essersi schierati dalla parte di Washington nella guerra contro l'Iran. Nel caso specifico dell'Italia, Trump aveva accusato Palazzo Chigi di non aver concesso agli Stati Uniti la base militare di Sigonella, in Sicilia.