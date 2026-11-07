Alluvione a Gaza, allagate 70mila tende dove vivono gli sfollati

Sono circa 70mila le tende che si sono allagate a causa delle forti piogge cadute nelle ultime 12 ore sulla Striscia di Gaza.

"Le tende si stanno allagando, i bambini tremano per il freddo e i loro vestiti e coperte sono zuppi d'acqua. Molti non hanno più nulla di asciutto da indossare o con cui scaldarsi", ha detto Eyad Amawi, coordinatore del Gaza Relief Committee, in un appello inviato al sito americano Drop Site. In queste ore il ministro della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Majed Abu Ramadan, ha lanciato "un appello urgente alla comunità internazionale, alle Nazioni Unite e alle organizzazioni sanitarie, umanitarie e di soccorso perché intervengano immediatamente per salvare la vita a centinaia di migliaia di sfollati". Si stima siano circa 270mila le tende dove vivono gli sfollati e che oltre 400mila persone vivano in zone altamente vulnerabili. Negli ultimi tre inverni, diverse persone, tra cui molti neonati, sono morti a causa del freddo.