L'eruzione

Fulmini e un'enorme colonna di fumo si levano dal vulcano Anak Krakatau

In Indonesia l'attività vulcanica crea disagi. Quattro gli scali" aerei chiusi

07 Set 2026 - 10:39
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