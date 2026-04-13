Forlì, morti sospette in ambulanza, il procuratore: "Avevamo installato una telecamera dentro"

Lo ha spiegato il Procuratore della Repubblica Enrico Cieri durante una conferenza stampa sull'arresto di Luca Spada, l'autista di ambulanze accusato di aver provocato la morte dell'85enne Deanna Mambelli, alla quale, secondo gli inquirenti, l'indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Nel caso di Mambelli, tuttavia, la telecamera non ha registrato nulla. "Purtroppo il dispositivo non ha funzionato — ha aggiunto il procuratore — e i carabinieri, pur avendo pedinato l'ambulanza, non sono riusciti a comprendere cosa fosse accaduto all'interno del mezzo". Il Procuratore ha spiegato di non avere motivi di attribuire il guasto a Spada.