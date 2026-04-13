Forlì, morti sospette in ambulanza, il procuratore: "Avevamo installato una telecamera dentro"
OMICIDI ANZIANI SRV
Il 25 novembre 2025, giorno della morte dell'85enne Deanna Mambelli, sull'ambulanza su cui viaggiava Luca Spada erano presenti delle telecamere, ma i dispositivi di registrazione erano stati installati dopo che, come spiegato dal procuratore di Forlì Enrico Cieri durante una conferenza stampa, "fonti confidenziali dei carabinieri avevano segnalato un'anomala mortalità nei trasporti secondari affidati a questo soggetto".
Lo ha spiegato il Procuratore della Repubblica Enrico Cieri durante una conferenza stampa sull'arresto di Luca Spada, l'autista di ambulanze accusato di aver provocato la morte dell'85enne Deanna Mambelli, alla quale, secondo gli inquirenti, l'indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Nel caso di Mambelli, tuttavia, la telecamera non ha registrato nulla. "Purtroppo il dispositivo non ha funzionato — ha aggiunto il procuratore — e i carabinieri, pur avendo pedinato l'ambulanza, non sono riusciti a comprendere cosa fosse accaduto all'interno del mezzo". Il Procuratore ha spiegato di non avere motivi di attribuire il guasto a Spada.