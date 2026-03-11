Femminicidio a Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno

Per il fratello di Daniela Zinnanti, è un femminicidio annunciato: a trovarla senza vita, nella camera da letto, è stata la figlia martedì sera. La donna, 50 anni di Messina, non rispondeva al telefono: il suo cuore, si scoprirà poco dopo, aveva smesso di battere già da quasi 24 ore. Era stata accoltellata più volte, all'addome e tra il mento e la gola. Da qui l'arrivo del 118 e poi delle volanti, della squadra mobile di Messina. Le precedenti denunce della donna, i testimoni ma soprattutto le telecamere della zona portano subito all'ex compagno, Santino Bonfiglio, 67enne.