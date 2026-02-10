Epstein, Ghislane Maxwell si rifiuta di testimoniare
L'ex fidanzata del finanziere morto suicida in carcere ha invocato il Quinto emendamento davanti alla commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti
Ghislaine Maxwell, ex fidanzata e complice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, suicida in carcere nel 2019, si è rifiutata di rispondere alle domande della commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti, invocando il suo diritto legale a non autoincriminarsi, secondo il Quinto emendamento. Gli avvocati di Maxwell avevano dichiarato alla commissione che la loro assistita era pronta a testimoniare se le fosse stata concessa la grazia dal presidente Usa Donald Trump.