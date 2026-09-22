Viva la vida (unplugged)

Duetto improvvisato per Chris Martin tra le vie di Londra

Il cantante dei Coldplay"si è unito a un artista di strada, improvvisando Viva la Vida"davanti a un piccolo pubblico a Trafalgar Square

22 Set 2026 - 12:30
00:24 
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