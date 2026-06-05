strade e piazze chiuse

Dua Lipa e Palermo blindata: è polemica fra i residenti

Sui muri anche cartelli di protesta. Alcuni commercianti sono stati pagati per tenere chiuso

di Massimiliano Di Dio
05 Giu 2026 - 19:58
01:33 
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