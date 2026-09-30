Donna pesta l'abito di Kate rischiando di farla cadere: la reazione della principessa

Piccolo incidente, subito trasformato in un momento di leggerezza, per Kate Middleton durante la première londinese di Digger, il nuovo film di Tom Cruise diretto da Alejandro G. Iñárritu. La principessa stava raggiungendo il red carpet insieme a Marcus Ryder, amministratore delegato della Film and TV Charity, e a Claire Tavernier, presidente dell'organizzazione, quando è successo um imprevisto. Nel corso della camminata, Tavernier ha accidentalmente calpestato lo strascico dell'abito di Kate, facendole perdere per un istante l'equilibrio. Tavernier si è immediatamente scusata. Kate ha sdrammatizzato con una risata, continuando serenamente il percorso verso il red carpet.