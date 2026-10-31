Per un selfie

Danneggiò l'Elefantino del Bernini: 25enne condannato a 10 mesi

Determinanti le indagini della Polizia Locale, che hanno ricostruito la dinamica attraverso ore di filmati della videosorveglianza

di Rita Ferrari
31 Ott 2026 - 12:57
01:17 
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La zanna spezzata dell'Elefantino del Bernini a Roma era stata una ferita profonda. Per il danneggiamento di un tesoro inestimabile dell'arte italiana è arrivata la sentenza. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione il 25enne ritenuto responsabile del blitz vandalico contro la scultura conosciuta anche il "pulcino della Minerva", nell'omonima piazza.

Il giovane era stato immortalato dalle telecamere, mentre con altre 4 persone, si arrampicava sull'obelisco provocando così il distacco di una porzione della zanna sinistra. Una scellerata bravata notturna, forse fatta per un selfie, che gli è costata cara. La pena è stata poi convertita in lavori di pubblica utilità.

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