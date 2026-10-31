Danneggiò l'Elefantino del Bernini: 25enne condannato a 10 mesi

La zanna spezzata dell'Elefantino del Bernini a Roma era stata una ferita profonda. Per il danneggiamento di un tesoro inestimabile dell'arte italiana è arrivata la sentenza. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione il 25enne ritenuto responsabile del blitz vandalico contro la scultura conosciuta anche il "pulcino della Minerva", nell'omonima piazza.