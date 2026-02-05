Crans-Montana, Jessica Moretti: "Molti malintesi e bugie, viviamo isolati"

"Abbiamo voluto assolutamente scrivere ai nostri dipendenti. Siamo completamente isolati: credo che qualcosa abbia creato molti malintesi, molte bugie. Viviamo isolati, viviamo completamente soli per l'inchiesta". A dirlo è Jessica Moretti, titolare con il marito Jacques Moretti del locale "Le Constellation" di Crans-Montana, che ha inviato una lettera ai propri dipendenti. "È importante per noi ribadire alcune cose: la lettera è l'unico mezzo per noi di esprimerci e di proteggerci da tutto quello che è stato detto", ha aggiunto.