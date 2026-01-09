Logo Tgcom24
Dopo l'interrogatorio

Crans-Montana, Jessica Moretti esce in lacrime dalla procura

Al momento per la donna non è stata disposta alcuna misura cautelare, mentre il marito è stato arrestato

09 Gen 2026 - 15:41
00:18 

Dopo sei ore e mezza di interrogatorio la moglie di Jacques Moretti, Jessica, è uscita dal palazzo di giustizia accompagnata dai suoi legali. La donna, in lacrime, ha dichiarato che i suoi pensieri sono rivolti alle vittime, sottolineando come si tratti di una tragedia inimmaginabile. 

