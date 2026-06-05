Crans-Montana, il giorno dell'interrogatorio dei Moretti

La strage della notte di Capodanno al Costellation - costata la vita a 41 ragazzi con 115 feriti - ha ancora molti passaggi da chiarire: ci sono da mettere a confronto le prove documentali raccolte in questi mesi, le testimonianze dei sopravvissuti e dei dipendenti del locale con le versioni dei due titolari, il nodo centrale saranno la gestione della serata e ancora le misure di sicurezza, in aula a rappresentare il nostro Paese c'è anche un legale incaricato dal governo italiano.